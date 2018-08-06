Portekiz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle ülkenin birçok bölgesinde yangınlar çıktı. Yangınların en etkili olduğu Algarve bölgesine bağlı Monchique'deki yangınları söndürmek için 800'den fazla itfaiye eri ve 12 yangın söndürme uçağı bölgede görevlendirildi.

HALK TAHLİYE EDİLDİ

Portekiz Polis ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Monchique'de bin hektar orman yanarken, 9 kişi yaralandı ve 100 aile tahliye edildi. Öte yandan, sıcaklıkların 47 dereceye ulaştığı Portekiz'in Estremoz, Alvega ve Odemira bölgelerindeki yangınlardan dolayı çevrede yaşayan halk tahliye edildi.

İSVEÇ'TE DE YANGIN

Bu arada İsveç'in ikinci büyük şehri olan Göteborg'un yakınlarında bulunan Björk Adası'nda çıkan yangında da 5 villa tamamen yandı. Bir aydır orman yangınları ile uğraşan İsveç'te son olarak Björk Adası'nda yaşanan yangın nedeniyle onlarca kişi tahliye edildi.

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