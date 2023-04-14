800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

Bu test kapsamında herhangi bir eğilme olmamıştı. Biz güçlendirme projesi yaptık. Projeyi şu anda uygulayacağız. Yaptığımız iş o kadar isabetli oldu ki 800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı. Bu sistem ile yıkıma tehlikesi olmadığını tespit ettik.