800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

Aksaray’da Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın babası 1’inci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1221- 1236 yıllarında yaptırılan caminin eğri minaresi, depreme dayanıklı çıktı. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Eğri minareyi ivme ölçerlerle 1 yıl boyunca test ettik. Bu test kapsamında herhangi bir eğilme olmamıştı. Biz güçlendirme projesi yaptık. Projeyi şu an da uygulayacağız. Yaptığımız iş o kadar isabetli oldu ki, 800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı. Bu sistemle yıkıma tehlikesi olmadığını tespit ettik" dedi

ABONE OL
DHA
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan kent merkezindeki caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, eğikliğiyle dikkat çekiyor.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Kızıl Minare Camisi olarak bilinen caminin eğik minaresinde, bir hareketliliğin olup olmadığı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından deprem sonrası tekrar incelendi. İncelemede 800 yıllık minarede hareketlilik ve kayma olmadığı belirlendi.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, “Eğri minaremizi bundan 2 yıl önce güçlendirme projesi yapıp, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan geçirmiştik. Bu kapsamda 6,5 şiddetinde depreme bir depreme hazırlık maiyetindeydi, yapılan faaliyette ivme ölçerlerle 1 yıl boyunca test ettik.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Bu test kapsamında herhangi bir eğilme olmamıştı. Biz güçlendirme projesi yaptık. Projeyi şu anda uygulayacağız. Yaptığımız iş o kadar isabetli oldu ki 800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı. Bu sistem ile yıkıma tehlikesi olmadığını tespit ettik.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Biz her şeye rağmen 800 yıllık eserimizi önemli bir güçlendirme projesini tamamlayarak gelecek nesillere taşıyacağız'' ifadelerini kullandı.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    "GÜNÜMÜZDEKİ MİNARELERDEN DAHA SAĞLAM"

    Osmanlı, “800 yıllık eğri minaremizin statik açıdan yaptığımız kontrollerde bütün bölgemiz kapsamında birçok minareden çok daha sağlam olduğunu gördük.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Aksaray ile bölgede depremde birçok caminin minaresi yıkıldı ve yıkılma tehlikesi ile karşı karışa kaldı. Adı eğri ama kendisi maşallah sapa sağlam ayakta duruyor. Genel müdürlüğümüzün desteğiyle güçlendirme yapacağız. Eserimiz çok güçlü bir şekilde yerinde duruyor.

     
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

    Hiçbir sıkıntı ve sorunu yok. Günümüzdeki minarelerden ise çok daha sağlam ve güçlü bir yapı olduğunu da öğrenmiş olduk'' diye konuştu.
  • 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.