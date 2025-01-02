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        800 yıllık meşe yandı!

        Bingöl'de akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde 800 yıllık meşe ağacı yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 02.01.2025 - 00:29
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        800 yıllık meşe yandı!
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        Bingöl'üün Genç ilçesinde yaklaşık 800 yıllık meşe ağacı, çıkan yangında zarar gördü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde çıktı. İddiaya göre çocukların ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, yaklaşık 800 yıllık meşe ağacına sıçradı.

        Çevredekilerin müdahaleleri yetersiz kalınca, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ağaç zarar gördü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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