'81 İlde 81 Orman' Projesi yeniden hayata geçiyor

Türkiye İş Bankası, 100. yıl heyecanını, ülke genelinde gerçekleştirdiği doğayı korumaya ve çevre bilincini artırmaya yönelik projelerle paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, başta çocuklarımız olmak üzere toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla 81 İlde 81 Orman Projesi’ni Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçiriyor. Projenin yeni dönemi, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Orman Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir’in katılımıyla gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

REKLAM Projenin ikinci aşamasında da Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. İlk aşamada dikim sahalarının başarı oranı yüzde 84 oldu Açıklamaya göre projenin ilk aşamasında, 81 ilde yaklaşık 1.500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan toprakla buluştu. Bu sahalarda 5 yıl boyunca düzenli bakım yapıldı ve tutmayan, kuruyan ya da zarar gören fidanların yerine yeni fidanlar dikildi. 2008 – 2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman Projesi’nde dikim sahalarının ormana dönüşüm oranı yüzde 84’ün üzerine çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Ayrıca proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 22 hektarlık alanda 35.200 fidanla 82. orman da kuruldu. “İkinci yüzyılımızda yeni çınarlar yetiştirmek üzere bir yolculuğa çıktık” Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İş Bankası’nın da artık asırlık çınar olarak nitelendirilen kurumlar arasına girdiğini belirterek ikinci yüzyıla giriş yaparken yeni çınarlar yetiştirmek üzere TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. Bunun aslında yeni bir yolculuk olmadığına işaret eden Aran, "2008-2017 yılları arasında 1.500 hektar alana 2,2 milyonun üzerinde fidan dikmiştik. Ne mutlu bize, bu fidanların yüzde 84 oranında ormana dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi de yeniden hayata geçirdiğimiz ve 2,2 milyon fidan dikmeyi planladığımız projeyle karşınızdayız. Samsun ve Erzincan’dan başlayacağız, sırasıyla 81 ilimize ulaşacağız. Her ilimizde bölge halkıyla, çalışan ve emeklilerimizle, çocuklarımızla şölen havasında bu dikimi yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde tekrar ülkemize orman alanları kazandıracağız" dedi.

REKLAM Ormanlaştırmanın yanında karbon salımını azaltmaya yönelik olarak yürüttükleri çalışmalara da değinen Hakan Aran, hem İş Bankası Grubu olarak sebep oldukları karbon salımını azaltmak için çaba harcadıklarını hem de müşterilerinin yeşil dönüşümünü sağlayacak projeler yürüttüklerini kaydetti. Bu yolda son 2 yılda önemli mesafe kat ettiklerini; daha önce 2035 olarak belirttikleri karbon nötr olma taahhüdünü 2026’ya çektiklerini aktaran Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke olarak bu anlamda kendi kendimize yetebilecek, Paris İklim Anlaşması’na attığımız imzanın hakkını verebilecek bir ülkeyiz. Çin ve ABD başta olmak üzere onların atacağı adımlar çok önemli ama her COP zirvesinde yeni şeyler yapmayı bırakın yaptıklarını geri çekmeyi tartıştıkları bir konjonktürden geçiyoruz. Bizim gibi ülkelerin yaptıkları umarım asıl adım atması gereken ülkelere de ilham olur. İklim değişikliğiyle mücadele, başarılı olduğumuz ve sivil toplum, özel sektör, kamu iş birliğinin en güzel örneklerini verdiğimiz bir alan."

"OGM son yıllarda sosyal ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık vermiştir" Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına proje tanıtım toplantısına katılan İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, konuşmasında yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in selamını ileterek Orman Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda sosyal ağaçlandırma çalışmalarına özel önem verdiğini, bu yaklaşımla yürüttüğü pek çok ağaçlandırma projesinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve kamu kurumlarıyla ortak ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu ağaçlandırma çalışmalarına en güzel örneklerden ilkinin, 2008-2017 yıllarında uygulanan ve büyük başarıyla tamamlanan "81 İlde 81 Orman Projesi" olduğunu vurgulayan Pir, "Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinde gerçekleştirilen projenin ikinci aşamasında da yine Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla 5 yılda, 81 ilimizde 81 orman oluşturulacak ve bu ormanların bulundukları yörelerde flora ve faunanın zenginleşmesine ekolojik yönden imkan sağlanırken, insanlarımız için de gelir artışına, rekreasyonel alan teminine, görsel zenginliğin artmasına ve daha çok karbon tutulmasına katkı sağlanacak.” şeklinde konuştu. Bu proje vasıtasıyla iklim değişikliğiyle mücadele açısından dikilen her bir fidanın ülkemiz ve hatta dünya için çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Pir, “Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine yaptıkları uzun soluklu destekler ve katkılar için Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı temsilcilerine teşekkür ediyorum; iş birliği yaptığımız paydaşlarımıza da bu vesileyle Genel Müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

REKLAM Konuşmasının sonunda insanlığın geleceği için önümüzdeki dönemde toplumun her kesiminin çevre ve ormana karşı duyarlı davranmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Pir, bu doğrultuda teşkilatlarınca ağaçlandırma konusunda çeşitli farkındalık projeleri yürütüldüğünü; "Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi"nin de toplumda farkındalık geliştirmeye yönelik olarak uygulandığını belirtti. Bu kapsamda eğitim ve bilgilendirmelerin büyük önem arz ettiğini ve TEMA Vakfı Gönüllüleri tarafından özellikle okullarda yapılan bilgilendirme çalışmalarının çok değerli olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

“81 İlde 81 Orman sadece bir ağaçlandırma değil; sivil toplum, kamu ve özel sektörün yer aldığı birlik ve beraberlik projesidir” TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise “Ülkemizde ve dünya genelinde yaşamsal ekolojik sorunlarla karşı karşıyayız. Erozyon ve çölleşme, iklim krizi, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi büyük küresel sorunların yaşamlarımızdaki etkilerini her geçen gün daha çok hissediyoruz. Tüm bu sorunların çözümünde ise ormanlar yer alıyor. Bu nedenle orman varlığımızın korunması, orman varlığımızın artırılması ve tahrip olmuş orman alanlarının tekrar orman haline getirilmesi büyük önem taşıyor.” diyerek konuşmasına başladı.

Tüm bu sorunlarla mücadele etmek için atılan her adımın artık bir tercih değil, yaşamı sürdürebilmek için bir zorunluluk olduğunu ifade eden Ataç, “81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını ve çevre bilincini artırmayı hedefleyerek toplumsal sorumluluğun en önemli örneklerinden birini sergiliyor. Su döngüsünü düzenleyen, birçok canlı için yaşam alanları sağlayan ormanlarımız, erozyonla ve iklim kriziyle mücadelede de kilit rol oynuyor. Bu nedenle her bir fidanın toprakla buluşması, geleceğimizin nefes alması için çok önemli.” şeklinde konuştu.

Proje ile toplumsal iş birliğinin önemini vurgulayan Deniz Ataç, “Ülkemizin her bir ilinde orman varlıklarını korumak ve artırmak için sivil toplum, özel sektör ve kamunun iş birliği içinde çalışması çok kıymetli. Bu yolda, Türkiye İş Bankası ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin sadece bir ağaçlandırma değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik projesi olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.” dedi.