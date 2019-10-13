İçişleri Bakanlığı koordinesinde kolluk birimlerince, yurt genelindeki eş zamanlı "yasa dışı bahis", "kumar ve oyun makineleri", "narkotik" uygulamasında 44 bin 198 araç, 413 ikametgah ve 33 bin 445 şüpheli kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bahis, kumar ve oyun makineleri ile uyuşturucu suçlarına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı "Yasadışı Bahis", "Kumar ve Oyun Makinaları", "Narkotik" uygulamaları gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda çok sayıda tombala makinesi, oyun makinası, sigaramatik ve yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

45 BİN PERSONEL KATILDI

12 bin 747 ekip, 45 bin 467 personelin katıldığı uygulamada, 70 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 111 oynatan şahıs hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem yapılırken, 185 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında, 137 şahıs gözaltına alındı, 815 aranan şahıs yakalandı, bin 37 şahıs kumar oynamaktan dolayı halklarında idari işlem yapıldı. 261 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 37 iş yeri kapatıldı.

33 BİN 445 ŞÜPHELİ ŞAHIS

Uygulamada, 44 bin 198 araç, 413 ikamet, 33 bin 445 şüpheli şahsa arama yapıldı. Bu aramalarda 7 bin 443 gram esrar, bin 343 adet ectasy hap, 170 adet kenevir bitkisi, 139 adet sentetik ecza, 64 adet metamfatimin, 53 gram sentetik kannabinoid, 41 gram shunk, 11 gram kokain, 12 gram bonzai yakalandı.

Operasyonlar kapsamında ayrıca, 78 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 58 bin 750 TL para, 13 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 220 adet mermi, 14 adet cep telefonu, 39 adet tombala makinesi, 14 adet oyun makinası, 10 adet sigaramatik ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.