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Denetimli serbestlik kamu hizmeti cezalarının infazı sürecinde, Türkiye genelinde 139 denetimli serbestlik müdürlüğü Orman Haftasında “Adalet Ormanı” oluşturulması için harekete geçti. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan “Adalet Ormanı” projesi için Ankara’da ağaç dikim töreni düzenlendi.
“HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN ÖNEMLİ”
Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Selahaddin Menteş, denetimli serbestliğin; yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemi olduğunu anlattı.
“MİLYONLARCA FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Son iki yılda yaklaşık 45 bin yükümlü ile 1 milyona yakın fidanının dikimi, 2 milyona yakın da ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Menteş şöyle konuştu: “Bilindiği üzere 21-26 Mart haftası, Orman Haftası olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu vesile ile biz de bu hafta boyunca 139 Adalet Komisyonu’nun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarımızın katkılarıyla tüm Türkiye’de Adalet Ormanları oluşturmayı hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılan işbirliği kapsamında Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikmeyi planlıyoruz. Ormanlarımızın önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Orman Haftası kapsamında, denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumları tarafından bugün eşzamanlı olarak 81 ilimizde Adalet Ormanlarımızın açılışı gerçekleştirilmektedir.”
AĞAÇLANDIRMA PROJESİ
Adalet Bakanlığı tarafından bu çalışmaların daha sistematik bir biçimde yürütülmesi için “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi”nin de hayata geçirildiğini dile getiren Menteş, “Bu proje kapsamında gerçekleştirilen yazılımla elektronik ortamda, dikimi ve bakımı yapılan her ağacı takip edip kuruyan her ağacın yerine yenisinin dikilmesini sağlayacağız” dedi.
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