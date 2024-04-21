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        Haberler Gündem Güvenlik 81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 gözaltı

        81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 194 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:09
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        81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 gözaltı
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        81 ilde eş zamanlı uyuşturucu tacirlerine yönelik "Narkoçelik-13" operasyonu gerçekleştirildi.

        Operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik 81 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-13" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        194 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyonlarda 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve 194 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        OPERASYONA 4 BİN 289 EKİP KATILDI

        Yerlikaya, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 169 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin şunları kaydetti:

        "İstanbul'da 7 kilogram kokain ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari kırsalda 15 kilo eroin, 15 kilo metamfetamin, 15 kilo morfin ele geçirildi. Aydın'da 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 89 sokak satıcısı yakalandı. Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı. Antalya'da 10 kilogram skunk, 4 bin 150 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda bonzai ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Elazığ'da 1600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Kırıkkale'de 24 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Malatya'da 2 bin 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Hatay'da 2 bin 250 uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Erzurum'da muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 7 sokak satıcısı yakalandı. Adıyaman'da 4 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Denizli'de muhtelif miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 14 sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Manisa'da 3 kilogram esrar, 7 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Bolu'da 3 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Uşak'ta 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Sakarya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Ağrı'da 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Ordu'da 15 bin 20 uyuşturucu hap ile 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş'ta muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 13 sokak satıcısı yakalandı. Afyonkarahisar'da 670 uyuşturucu hap ele geçirildi."

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