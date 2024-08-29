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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

        81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

        İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, ABD'li rejisör Tim Burton'ın yönettiği Beetlejuice Beetlejuice filminin gösterimiyle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:33
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        Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, Beetlejuice Beetlejuice'ın yönetmeni Burton, Burton'ın partneri ve filmin oyuncularından Monica Belluci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe'nin kırmızı halıda boy göstermesiyle kapılarını açtı.

        (Monica Bellucci ve Tim Burton)

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        Açılışta konuşan festivalin bu yılki jüri başkanı Fransız aktris Isabelle Huppert, "Burada olmak büyük bir onur ve büyük bir mutluluk. Bu gece hangi dili konuşsam diye kendime sordum ama kimseyi dışlamayan, sonsuza kadar yaşamayı hak eden akıllı, evrensel bir dil var. Bu sinemanın dilidir" dedi.

        (Isabelle Huppert)

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        Törende ayrıca ABD'li aktris Sigourney Weaver'a Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi. Açılışta, kısa süre önce hayatlarını kaybeden Fransız aktör Alain Delon, İtalyan aktör Roberto Herlitzka ve ABD’li aktris Gena Rowlands da anıldı.

        (Sigourney Weaver)

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        Törenin ardından festivalin yarışma dışı kategorisinde yer alan Tim Burton'ın Beetlejuice Beetlejuice filminin gösterimi yapıldı.

        (Cate Blanchett)

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        Bu arada, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda da Hollywood'da geçen yıl senarist ve oyuncuların yaptığı grevin festivali etkilediği, bu yılki festivalin çok sayıda önemli ve yıldız ismin katılmasıyla daha parlak geçmesinin beklendiği belirtildi.

        (Winona Ryder)

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        BU YILKİ FESTİVALDE TÜRKİYE YAPIMI 3 FİLM GÖSTERİLECEK

        Festivalin ana yarışma dışındaki önemli kategorilerinden olan Ufuklar'da (Orizzonti) yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun üstlendiği Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri isimli filmi Venedik'te gösterilecek.

        (Zhang Ziyi)

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        Yönetmenliğini Türker Süer'in yaptığı Gecenin Kıyısı filmi de festivalin Ufuklar Ekstra (Orizzonti Extra) kategorisinde sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Ufuklar Kısa Film kategorisinde Cansu Baydar'ın yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmi de gösterilecek.

        (Jenna Ortega)

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        81. Venedik Film Festivali, 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kapanış töreni, büyük ödül Altın Aslan ile diğer ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.

        (Monica Bellucci ve Tim Burton)

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        BÜYÜK ÖDÜL ALTIN ASLAN İÇİN 21 FİLM YARIŞIYOR

        Festivalin büyük ödülü Altın Aslan için 21 film yarışacak.

        (Catherine O'Hara)

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        Yönetmen Pedro Almodovar'ın "The Room Next Door", Gianni Amelio'nun "Campo di Battaglia", Zoran Boukherma ile Ludovic Boukherma'nın "Leurs Enfants Après Eux", Brady Corbet'nin "The Brutalist", Delphine Coulin ile Muriel Coulin'in "The Quiet Son", Maura Delpero'nun "Vermiglio", Fabio Grassadonia ile Antonio Piazza'nın "Iddu", Luca Guadagnino'nun "Queer", Dag Johan Haugerud'un "Love", Dea Kulumbegashvili'nin "April", Justin Kurzel'in "The Order", Pablo Larrain'in "Maria", Emmanuel Mouret'nin "Trois Amies", Luis Ortega'nın "El Jockey", Todd Phillips'in "Joker: Folie à Deux", Halina Reijn'in "Babygirl", Walter Salles'in "Ainda Estou Aqui", Giulia Louise Steigerwalt'ın "Diva Futura", Athina Rachel Tsangari'nin "Harvest", Wang Bing'in "Youth – Homecoming" ve Yeo Siew Hua'nın "Stranger Eyes" isimli filmleri, büyük ödül için mücadele edecek.

        (Taylor Russell)

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        (Nicole Brydon ve Justin Theroux)

        #Venedik Film Festivali
        #italya
        #Beetlejuice Beetlejuice
        #Tim Burton
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