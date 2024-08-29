81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

Açılışta konuşan festivalin bu yılki jüri başkanı Fransız aktris Isabelle Huppert, "Burada olmak büyük bir onur ve büyük bir mutluluk. Bu gece hangi dili konuşsam diye kendime sordum ama kimseyi dışlamayan, sonsuza kadar yaşamayı hak eden akıllı, evrensel bir dil var. Bu sinemanın dilidir" dedi.

(Isabelle Huppert)