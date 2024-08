81. Uluslararası Venedik Film Festivali başladı

Yönetmen Pedro Almodovar'ın "The Room Next Door", Gianni Amelio'nun "Campo di Battaglia", Zoran Boukherma ile Ludovic Boukherma'nın "Leurs Enfants Après Eux", Brady Corbet'nin "The Brutalist", Delphine Coulin ile Muriel Coulin'in "The Quiet Son", Maura Delpero'nun "Vermiglio", Fabio Grassadonia ile Antonio Piazza'nın "Iddu", Luca Guadagnino'nun "Queer", Dag Johan Haugerud'un "Love", Dea Kulumbegashvili'nin "April", Justin Kurzel'in "The Order", Pablo Larrain'in "Maria", Emmanuel Mouret'nin "Trois Amies", Luis Ortega'nın "El Jockey", Todd Phillips'in "Joker: Folie à Deux", Halina Reijn'in "Babygirl", Walter Salles'in "Ainda Estou Aqui", Giulia Louise Steigerwalt'ın "Diva Futura", Athina Rachel Tsangari'nin "Harvest", Wang Bing'in "Youth – Homecoming" ve Yeo Siew Hua'nın "Stranger Eyes" isimli filmleri, büyük ödül için mücadele edecek.

