81 yaşındaki

Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde olduğu gibi Ardahan'da da tarım ve hayvancılıkta bir zamanlar yaygın kullanılan at arabalarına ilgi her geçen gün azalıyor.Teknolojinin gelişmesi ve tarım aletlerinin yaygınlaşmasıyla geçmişte tarım ve hayvancılıktaki bazı işlerin yapılmasında kullanılan at arabaları da adeta kaybolmaya yüz tuttu.

Bu duruma bağlı olarak yörede geçmişte yaygın olarak kullanılan atların, at arabalarına koşumu sırasında boyunlarına geçirilen ağaç veya üstüne meşin geçirilen ve içi ot dolu çemberden oluşan hamut da eskisi gibi rağbet görmüyor.

Buna rağmen Göle ilçesindeki dükkanında 58 yıldır hamut ustalığı yapan ve şehirdeki 2 hamut dükkanından birinin sahibi olan Nazim Akıl, tozlu raflarda yerini almaya başlayan mesleğini sürdürüyor.

Mesleğin yöredeki en yaşlı ve son temsilcilerinden olan Akıl, kaybolmaya yüz tutmuş hamut ustalığını gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.İşlerinin geçmişe göre azalmasına ve ilerlemiş yaşına rağmen hamut yapmaya devam eden Akıl, yaptığı hamut ve diğer malzemelerle renklendirdiği dükkanında müşterilerine ilk günkü aşkla hizmet vermeye çalışıyor.