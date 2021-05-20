Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da ikamet eden 81 yaşındaki Ülkü Acar kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından arandı.

Zanlılar yaşlı kadına kimlik bilgileri ve banka hesaplarının PKK ve FETÖ terör örgütleri tarafından ele geçirildiği söyledi. Acar ise dolandırıcılara inanarak hesabından çektiği 310 bin TL ile birlikte 350 bin lirayı teslim etmek için harekete geçti.

Bu sırada ise zanlıları takip eden emniyet güçleri düğmeye basarak dolandırıcıları gözaltına aldı. İ.B ve M.Ç adlı şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.