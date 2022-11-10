Oluşturduğu hatıra ormanlarının bir manası olduğunu kaydeden Güdül, şunları söyledi:

"Ağaçsız toprak olmaz şehitsiz vatan olmaz. Ağaç olmazsa toprak olmaz, şehit olmazsa vatan olmaz. Bunu da hatıra ormanına yazdım. Diğer hatıra ormanında Çakır Mustafa dedemizin hatırası, altı oğlunun ismi var, hepsinin başında bir hatıradır. Bu ormanı oluşturmasam bu hatırayı buraya yazamazsın. Ağacı diktik, etrafını çevirdik, suladık, büyüttük, bu bir hatıra. Şimdiki gençler büyüklerimizi bilmiyorlar, bu şekilde öğrenmiş oluyorlar."