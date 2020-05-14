83 yaşındaki görme engelli vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası ve TSK'ya destek - TRABZON

Maçka ilçesinde yaşayan Altuntaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak bağışta bulunmak istediğini iletti.Eşi ile birlikte yaşayan Altuntaş, evine gelen destek grubu görevlilerine "Paranın 6 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 4 bin lirayı da Biz Bize Yeteriz Sayın Reisi Cumhurumuzun kampanyasına bağışlıyorum." diyerek 10 bin lira teslim etti.Görevliler, Altuntaş'ın bağışını tutanakla teslim alarak, kendisine teşekkür etti.
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