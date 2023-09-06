Haberler Yaşam 83 yaşındaki kadın kendisinden 46 yaş küçük olan eşini servet avcısı olmakla suçladı

83 yaşındaki kadın kendisinden 46 yaş küçük olan eşini servet avcısı olmakla suçladı 83 yaşındaki Iris ile 37 yaşındaki Mohamed, yaş farkına rağmen 2020 yılında evlendi; evlilikleri birçok kez haberlere konu oldu. Çift, şimdi de Iris'in, eşine dair yaptığı 'servet avcısı' suçlamaları ile bir kez daha gündeme geldi. Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:14 facebook

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İngiltere'de yaşayan 83 yaşındaki Iris ile 37 yaşındaki Mısırlı Mohamed ilk olarak bir Facebook grubunda tanıştı. Aralarındaki kimya o kadar güçlüydü ki Mohemed, sohbet etmeye başladıklarından birkaç hafta sonra Iris'e aşkını itiraf etti. Birkaç ay sonra Iris, onunla buluşmak için Kahire'ye uçtu.

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Aralarındaki yaş farkına rağmen 2020 yılında evlenen çift, birçok gazetede yer aldı ve gelen tüm eleştirilere rağmen aşklarının arkasında olduklarını söylediler. Her şey oldukça güzel gidiyordu ta ki Iris, ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama yapana kadar. Iris, iki gün önce Facebook hesabından yayınladığı bir gönderide, eşiyle yaşadığı tüm süreci baştan sona anlattı.