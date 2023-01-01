AA

Amasya'da kaybolan Fadik Biçer'in (83) cansız bedeni bulundu.

Taşova ilçesine bağlı Karabük köyündeki evinden 30 Aralık'ta ayrılan Fadik Biçer'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Son olarak köy çıkışında görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

KÖYE YAKIN BİR TARLADA BULUNDU

Arama çalışmalarına AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile köy sakinleri katıldı. Ekipler tarafından aranan Biçer'in cansız bedeni, köye yakın bir tarlada bulundu. Bölgeye gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.

Biçer'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.