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830.783 binada hasar tespit çalışması yapıldı

Deprem bölgelerinde 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi

830.783 binada hasar tespit çalışması yapıldı
İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20’nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bin 328 uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız hasarsız olduğu tespit edildi. 87 bin 653 binadaki 254 bin 111 bağımsız birime ise girilemediği için tespit yapılamadı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’da toplamda 20 bin 662 binadaki 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi.

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız hasarsız olduğu tespit edildi.

87 bin 653 binada 254 bin 111 bağımsız birime ise girilemediği için tespit yapılamadı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’da toplamda 20 bin 662 bina 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi.

ADANA

Bakanlık depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına dair şu bilgilere yer verdi:
Adana’da toplam 13 bin 141 binada 183 bin 448 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Buna göre 97 binadaki bin 715 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 462 binada bulunan 10 bin 667 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 568 binadaki 53 bin 986 bağımsız birimin az hasarlı, 9 bin 396 binadaki 113 bin 890 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da toplam 63 bin 452 binada yapılan çalışmada 190 bin 693 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 13 bin 730 binadaki 44 bin 817 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 4 bin 338 binadaki 17 bin 489 bağımsız birimin orta hasarlı, 19 bin 410 binada bulunan 63 bin 737 bağımsız birimin az hasarlı, 18 bin 598 binada yer alan 40 bin 37 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. Diyarbakır’da toplam 45 bin 149 binada 373 bin 947 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Bin 110 binada yer alan 8 bin 284 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiği tespit edildi. Bin 44 binadaki 12 bin 106 bağımsız birimin orta hasarlı, 10 bin 977 binada bulunan 109 bin 784 bağımsız birimin az hasarlı, 27 bin 334 binadaki 226 bin 953 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da toplam 4 bin 810 binada 44 bin 536 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Bin 36 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 174 binadaki bin 27 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 176 binada yer alan 21 bin 911 bağımsız birimin az hasarlı, bin 266 binadaki 15 bin 401 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep’te toplam 228 bin 272 binadaki 842 bin 811 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

15 bin 8 binadaki 36 bin 620 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 5 bin 662 binada bulunan 22 bin 829 bağımsız birimin orta hasarlı, 42 bin 945 binadaki 252 bin 89 bağımsız birimin az hasarlı, 135 bin 809 binada bulunan 461 bin 926 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta toplam 117 bin 801 binada bulunan 374 bin 218 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 22 bin 113 binada yer alan 84 bin 59 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2 bin 208 binadaki 12 bin 975 bağımsız birimin orta hasarlı, 33 bin 664 binada bulunan 139 bin 406 bağımsız birim az hasarlı, 45 bin 395 binadaki 98 bin 242 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

MALATYA

Malatya’da toplam 64 bin 883 binada 257 bin 762 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
16 bin 870 binada bulunan 62 bin 547 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Bin 694 binadaki 12 bin 98 bağımsız birimin orta hasarlı, 17 bin 745 binadaki 88 bin 763 bağımsız birimin az hasarlı, 17 bin 333 binadaki 54 bin 180 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

HATAY

Hatay’da toplam 158 bin 112 binada 465 bin 813 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
30 bin 112 binada bulunan 123 bin 349 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 7 bin 281 binadaki 33 bin 351 bağımsız birimin orta hasarlı, 36 bin 112 binadaki 117 bin 588 bağımsız birimin az hasarlı, 77 bin 107 binada bulunan 169 bin 711 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

KİLİS

Kilis’te toplam 15 bin 387 binada bulunan 55 bin 29 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Bin 261 binadaki bin 921 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 307 binada bulunan bin 629 bağımsız birimin orta hasarlı, 4 bin 746 binadaki 24 bin 44 bağımsız birimin az hasarlı, 7 bin 918 binada yer alan 25 bin 301 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

OSMANİYE

Osmaniye’de toplam 56 bin 371 binada bulunan 158 bin 241 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 3 bin 794 binadaki 12 bin 505 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 465 binadaki 3 bin 472 bağımsız birimin orta hasarlı, 11 bin 830 binada bulunan 54 bin 959 bağımsız birimin az hasarlı, 36 bin 666 binadaki 80 bin 97 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da toplam 63 bin 428 binadaki 327 bin 130 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 663 binada bulunan 3 bin 535 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 829 binada 5 bin 932 bağımsız birimin orta hasarlı, 22 bin 913 binadaki 165 bin 453 bağımsız birimin az hasarlı, 30 bin 964 binada yer alan 123 bin 916 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

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