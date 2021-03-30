84 yıllık markaya yeni isim! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Alman otomobil devi Volkswagen, internet sitesinde yanlışlıkla yayımladığı basın bülteniyle ABD'de yeni bir markayla faaliyet gösterme planlarını ayyuka çıkardı.

Şirketin web sitesindeki 29 Nisan tarihli basın bülteninde Volkswagen'in ABD'de mayıs ayından itibaren "Voltswagen of America" markasını kullanacağını duyuruyordu.

Şirket konuyla ilgili açıklama yapmazken, bülten kısa sürede kaldırıldı ve CNBC'ye konuşan konuyla ilgili bir kaynak şirketin elektrikli araç üretimine yönelik dönüşümüne vereceği ağırlık nedeniyle bu ismi seçtiğini ifade etti.

Kaynak, tüm fosil yakıtlı araçlardaki VW logosunun kalacağını ancak elektrikli modellerde açık mavi renkte bir Voltswagen ibaresinin yer alacağını belirtti.

2026 yılında yeni bir platforma sahip elektrikli sedan model üretmeyi planlayan ve 2030 yılına kadar 6 ayrı batarya tesisi kuracak olan Alman şirket, geçtiğimiz hafta Project Trinity adını verdiği yol haritası kapsamında yeni teknolojiler de tanıtacağını duyurmuştu.

Öte yandan, CNN International ise ABD Patent ve Marka Ofisi veritabanında böyle bir başvurunun bulunmadığını, basın bültenin sehven siteye konulmasının 1 Nisan şakası olabileceğini belirtiyor.

CNN, Voltswagen hesabının Twitter'da Volkswagen Birleşik Krallık tarafından kullanıldığını ancak eylül ayından beri paylaşım yapmadığına da dikkat çekti.