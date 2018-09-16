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85'lik Havva nine okuma yazma öğreniyor

Zonguldak'ta, babası tarafından tarlada çalışması için okula gönderilmeyen 7 çocuk, 7 torun sahibi Havva Bayram, evine gelen öğretmen sayesinde 85 yaşında okuma-yazma öğreniyor. Havva nine, "Okumayı çok isterdim ama yollamadılar, sebep oldular, okutmadılar. Bazı zamanlar zoruma gidiyor, şimdiki aklım olsa dövülsem bile okula kaçardım" dedi

16.09.2018 - 07:42 | Güncelleme: AA

Zonguldak'ta babası tarafından okula gönderilmeyen 85 yaşındaki Havva Bayram, yıllar sonra evine gelen öğretmen sayesinde ilk hecelerini okumanın mutluluğunu yaşıyor. Merkez ilçeye bağlı Çağlı köyünde yaşayan 7 çocuk ve 7 torun sahibi Bayram, babası tarlada çalışmasını istediği için okula gidemedi.

TARLADAKİ İŞİN ARDINDAN ÖĞRETMENİYLE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğini anlatmak için evine gelen görevliler sayesinde yıllar sonra öğrenci olmaya karar veren Bayram'a, Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nce öğretmen görevlendirildi. Tarlasındaki günlük işlerini yapmasının ardından evine gelen kurs öğretmeni Beytullah Çerkeşlioğlu'ndan okuma yazma öğrenen Bayram, okumanın yaşı olmadığını göstererek, azmiyle herkese örnek oluyor.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA DÖVÜLSEM BİLE OKULA KAÇARDIM"

AA'nın haberine göre Havva Bayram, okula gitmeyi çok istediğini ama hiçbir zaman bu hayalinin gerçekleşmediğini söylüyor. Babasının tarladaki işler nedeniyle kendisini okula göndermediğini anlatan Bayram, "Okula gitmeyi çok istedim ama yollamayınca nasıl gideceğim? Yollamadılar ki. Büyük kız kardeşimi okutmuşlar babam diğerlerimizi okutmadı. Bana ceza verdi de okula göndermedi" dedi.

"CAHİLLİKTEN ZOR BİR ŞEY YOK"

Bayram, okuma yazma bilmediğinden başkalarından yardım istemek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Eşim hastalandığında okuma yazma bilmediğimden dolayı başkalarından yardım isteyip telefon etmelerini istedim. Cahillikten zor bir şey yokmuş ama okula göndermediler, ne yapayım? Adres öğrenmek istediğimde arkadaşlarıma sorup öyle gidiyorum. Bilemeyince başka ne yapacaksın ki? Okumayı çok isterdim ama yollamadılar, sebep oldular, okutmadılar. Bazı zamanlar zoruma gidiyor, şimdiki aklım olsa dövülsem bile okula kaçardım."

"ŞEVKİ VE ÇALIŞMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Okuryazar yaşıtlarını gördükçe okuyup yazamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Bayram, okuma yazma bilmediği için birçok şeyden geri kaldığını dile getirdi. Havva Bayram, gençlerin okuma yazma bilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydederek, en çok Kur'an-ı Kerim'i okumak istediğini sözlerine ekledi. Kurs öğretmeni Beytullah Çerkeşlioğlu da Bayram'ın ilerlemiş yaşına rağmen büyük bir şevkle okuma yazma öğrenmek istemesinin öğretmen olarak kendilerini mutlu ettiğini ve bu durumun mesleği iliklerine kadar hissetmesini sağladığını belirtti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Sebep?
  • Misafir 12 dakika önce
    ilk emir oku
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