85 yaşındaki demirci ustası eski metallere yeniden hayat veriyor

AA

Mesleğe, köyünde demircilikle uğraşan ağabeylerinin yanında 17 yaşında başlayan Keskin, askerliğinin ardından bir süre daha bu işi sürdürdükten sonra Suluova ilçesinde inşaatlarda demir ve kalıp ustalığı yaptı.

Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ancak boş durmak istemeyen Keskin, 29 sene önce evinin altında küçük bir atölye oluşturarak eski mesleğine döndü.

Burada atık metallerden çeşitli el ve tarım aletleri üreten Keskin, bunları yine kendisinin yaptığı 3 tekerlekli el arabasıyla sokak sokak dolaşarak satıyor.

Keskin, AA muhabirine, körük ve örs koyarak evinin altını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi.

Hurdacılardan eski metalleri, araç makaslarını alıp nacak, balta, kazma, kürek, orak gibi aletler yaptığını belirten Keskin, "Bu işi biraz da hobi gibi yapıyorum. Eski metalleri topluyorum, eskileri yeniliyorum, işe yarayacak duruma getiriyorum." dedi.

- "Rahat oturup duramam"

Boş durmayı sevmediğini, yıllarını verdiği mesleğini devam ettirmeye çalıştığını dile getiren Keskin, sağlığı elverene kadar da çalışacağını vurguladı.

Yaptıklarını kimi zaman sattığını kimi zaman da tanıdıklarına hediye ettiğini anlatan Keskin, "İyi bir ustayım. Elimden gelmeyecek demir işi yoktur. Rahat oturup duramam, çalışıyorum, insanlara faydalı oluyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanların boş durmaması gerektiğini dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Boş duranı Allah da istememiş. Çalışmak spor demektir. Onun için devamlı çalışmak lazım. İnsanların eli ayağı oynadıkça, gücü yettiğince çalışması lazım. İnsanlara yarayışlı olmaya gayret etmek lazım. Atık metalleri yeniden insanların kullanımına sunmayı kendime vazife edindim. Çok meraklı biriyim. Okuma yazma bilmememe rağmen planlama, göz ayarı ve el becerim güçlüdür."

Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Özbek ise Keskin'i yaklaşık 40 yıldır tanıdığını belirterek, "Kendisi iyi bir zanaatkardır. Metal ve marangoz işlerinde üzerine yoktur. Yaptığı iş çok değerli bence. Çünkü geri dönüşüm yapıyor, hurdaya atılacak malzemeleri tekrar insanların kullanımına sunuyor. Emekli olmasına rağmen insanlara faydalı olmak için çalışıyor." diye konuştu.