850 litre etil alkol ele geçirildi - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içkiye karşı başlatılan çalışmalar kapsamında, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapıldı.Depoda, 5'er litrelik 170 bidona koyulmuş toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol bulundu.Depo sahipleri O.D ve C.Ö, gözaltına alındı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR