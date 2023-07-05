8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

Emekli ve memur maaşı zam oranları netleşiyor. 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış olacak. Bu kapsamda mevcut olarak 8600, 8800, 9000, 9200 TL maaş alan SSK ve Bağkur emeklileri temmuz zammı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceğine ilişkin hesaplamalar yapıyor. İşte 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanların alacağı zam...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı alacak?

    Emekli zammı için geri sayım devam ediyor. TÜİK tarafından 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranın açıklaması ve 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile emekli ve memur maaşına ne kadar zam geleceği de kesinlik kazanacak. Peki, "8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanların alacağı zam hakkında son dakika gelişmeleri... 
  • 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı alacak?

    EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR!

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli olacak.
  • 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı alacak?

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.
  • 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı alacak?

    SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

    Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

    Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.
  • 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı alacak?

    KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.
  • 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç para yeni emekli maaşı alacak?

    8600, 8800, 9000, 9200 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şekillenecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.