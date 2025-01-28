870 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesini 2025 yılının ilk rekor yakalamasıyla aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.