Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 870 kilo uyuşturucu yakalandı | Son dakika haberleri

        870 kilo uyuşturucu yakalandı

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        870 kilo uyuşturucu yakalandı
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesini 2025 yılının ilk rekor yakalamasıyla aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit
        Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı