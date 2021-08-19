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Haberler Gündem 3. Sayfa 88 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı - Haberler
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88 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Güllü, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin ayrıca, 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu da belirlendi

88 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı - Haberler
88 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı
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DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde devriye görevi yapan Kuşadası emniyetine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde hareketlerinden şüphelendikleri Yunus Güllü'yü kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi. Polisin 'dur ihtarına' uymayan Güllü, yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede Yunus Güllü hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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