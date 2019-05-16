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888 hatlı vurgunda on binlerce kişi dolandırıldı

HABERTURK.COM

İstanbul, İzmir ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, '888'li hatlarla vurgun yapan çete çökertildi. On binlerce vatandaşı 2 milyon lira dolandıran 22 çete üyesi gözaltına alındı...

888 hat

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların 888'li hatlar üzerinden dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Siber dolandırıcıların, İstanbul ve Malatya'da çağrı merkezi kurarak, “Dolara inat 36 vadeye kadar 30 bin TL kefilsiz şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi alın hemen ara” şeklinde mesaj atarak iletişim numarası olarak da ücretli olan 888'li hat numarası verdikleri belirlendi.

 

BİNLERCE VATANDAŞA SÜRPRİZ CEP TELEFONU FATURASI GELDİ

Aradıkları iletişim numarasının ücretli olduğunu bilmeyen binlerce vatandaşın cep telefonu faturalarına sürpriz faturalar geldi. Bu yöntemle dolandırıcılar 2 milyon liralık vurgun yaptı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 kişilik siber dolandırıcılık çetesi üyesi gözaltına alındı.

SESİ KISIP ANLAMADIK DİYEREK DAHA ÇOK KAZANMIŞLAR

Siber çetenin iletişim numarası olarak kullandığı 0888'li hatların ücretli olduğunu belirten ses kaydının çete üyeleri tarafından kısıldığı, kendilerini arayan vatandaşlara da anlamadık tekrar anlatın, sesinizi duyamadım gibi bahanelerle daha çok konuşturarak daha çok vurgun yaptıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

0888'li hatlar üzerinden on binlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandıran 22 çete üyesi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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