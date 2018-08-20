89 Güney Koreli, Kuzey'e geçti: 92 yaşındaki kadın 65 yıl sonra oğlunu görecek
Yaşlılardan oluşan bir Güney Koreli grubu, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için Kuzey Kore'ye gitti. Aralarından bazıları savaş sonrası çocuklarını ilk defa görecek.
20.08.2018 - 17:36 | Güncelleme:
Yaşlılardan oluşan 89 kişilik bir Güney Koreli grubu, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için Kuzey Kore'ye gitti. Bu grupta yer alan 92 yaşındaki bir kadın, savaştan bu yana oğlunu ilk kez görecek.
Sonuncusu üç yıl önce yapılan buluşma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kore ve Güney Kore'den kurayla 100'er kişi seçildi.
Ancak seçilenlerden bazılarının ölmesi nedeniyle, Kuzey Kore'nin listesi 83, Güney Kore'nin listesi de 89 kişiye indi. Kuzey Kore'ye geçenler arasındaki en yaşlı kişi 101 yaşında.
Savaştan sonra Kore yarımadası bölündü ve Kuzey'de yaşayanlar bir daha ülkelerinden ayrılamadı.
'Bugünü göreceğimi hayal bile edemezdim'
65 yıl sonra oğlunu görecek olan Lee Keum-seom adlı kadın, savaş sırasında Kuzey'den kaçarken kocası ve o zaman dört yaşında oğlundan ayrı düştüğünü belirterek "Bugünün geleceğini hayal bile edemezdim. Oğlumun sağ olup olmadığını bile bilmiyordum" dedi.
Kuzey Kore'de kızkardeşleriyle buluşacak olan Moon Hyun-sook adlı başka Güney Koreli kadın da "90 yaşın üzerindeyim. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Seçildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
Kore savaşında milyonlarca kişi ailelerinden ayrıldı.
Son 18 yıl içinde 20 kez bu tür görüşmeler organize edilerek, ailelerin birkaç saatliğine sınırı geçip yakınlarını görmelerine izin verildi. Kardeşlerin kardeşleriyle, anne-babaların çocuklarıyla buluşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı. Ancak yaşlılar, kendileri için zamanın daraldığını, yakınlarını bir daha göremeyebileceklerini söylüyorlar.
Elbise ve ilaç götürdüler
Güney Koreli grup, buluşma için sınırdan otobüsle geçerek Kumgang'a gitti.
Grup burada üç gün kalacak. Grup üyeleri yakınlarıyla askerlerin gözetiminde bu üç günde toplam 11 saat görüşebilecek.
Güney Korelilerin çoğu çok daha yoksul olan Kuzey'e elbise, ilaç ve yiyecek gibi hediyelerle geçti.
Lee Soo-nam adlı bir adam, ağabeyine mide ve başağrısı ilacı getirdiğini söyledi. Gruba sağlık ekibi de eşlik ediyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Nisan'da bir araya gelmişti.
Mayıs'ta tekrar bir araya gelen liderler, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nün organize ettiği buluşma etkinliklerine devam edilmesi kararlaştırılmıştı.
Güney Koreli kadınlar anlatıyor: 'Neden hiç çocuk istemedim?'
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89 Güney Koreli, Kuzey'e geçti: 92 yaşındaki kadın 65 yıl sonra oğlunu görecek/89-guney-koreli-kuzey-e-gecti-92-yasindaki-kadin-65-yil-sonra-oglunu-gorecek-21111762111176
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