'9,75', İstanbul Film Festivali'nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'9,75', İstanbul Film Festivali'nde gala yapacak

'9,75'in, Türkiye galasını İstanbul Film Festivali'nde yapılacak. Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi '9,75', Mehmet Eroğlu'nun '9,75 Santimetrekare' adlı romanından uyarlanan sinemaya uyarlandı

'9,75', İstanbul Film Festivali'nde gala yapacak
'9,75', İstanbul Film Festivali'nde
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi '9,75'in, Türkiye galasını İstanbul Film Festivali'nde yapılacak. 20 - 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ulusal yarışmadaki 13 filmden biri olan '9,75'ten ilk fragman yayınlandı. Mehmet Eroğlu'nun '9,75 Santimetrekare' adlı romanından sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar gibi isimler yer alıyor. '9,75', geçmişi Kemalettin Tuğcu kitaplarına benzeyen yazar Ahmet'in Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında kalmış hikâyesini anlatıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Yaramaz Çocuklar'a Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nden ödül
KÜLTÜR-SANAT'Jüri Özel Ödülü' kazandı
Arşiv niteliğinde belgesel
KÜLTÜR-SANATDünya caz gününe özel belgesel
93. Oscar Ödülleri'nde zafer Nomadland'in oldu
KÜLTÜR-SANATOscar'da zafer 'Nomadland'in oldu
Oscar 2021 ne zaman? Oscar ödülleri adayları kimler?
KÜLTÜR-SANATOscar ödülleri adayları kimler?
Oscar’ı kim kazanır? Son dakika uzman yorumu
KÜLTÜR-SANATOscar’ı kim kazanır?
Çernobil kazası 35 yıl önce insanlığın varlığını tehdit etti
KÜLTÜR-SANATKabusun 35'inci yılı
Türkiye'de gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık olayları - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATThodex'te 'ünlü' benzerlik
Karolin Fişekçi: ABD ve Fransa gibi ülkelerin açıklamaları beni bağlamıyor
KÜLTÜR-SANAT'Onların açıklaması beni bağlamıyor'
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin adı değiştirildi
KÜLTÜR-SANATAdı değiştirildi
Sinema filmlerine verilen krediler belli oldu
KÜLTÜR-SANATSinema destek kredileri açıklandı