'9,75', İstanbul Film Festivali'nde 0:00 / 0:00

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Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi '9,75'in, Türkiye galasını İstanbul Film Festivali'nde yapılacak. 20 - 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ulusal yarışmadaki 13 filmden biri olan '9,75'ten ilk fragman yayınlandı. Mehmet Eroğlu'nun '9,75 Santimetrekare' adlı romanından sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar gibi isimler yer alıyor. '9,75', geçmişi Kemalettin Tuğcu kitaplarına benzeyen yazar Ahmet'in Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında kalmış hikâyesini anlatıyor.