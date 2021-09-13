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Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu denetimler kapsamında bugün 9 büyükşehirde bulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirileceği, ilgili denetimlerin sadece bu tarih ile sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edeceği ifade edildi.

Denetimlerin gerçekleştirileceği 9 büyükşehirdeki 10 hal şöyle sıralandı:

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi

-Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

-Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali