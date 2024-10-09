BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık