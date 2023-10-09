9 Ekim reyting yarışında heyecanlı rekabet! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 9 Ekim Pazar yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...
Reyting sonuçları 9 Ekim Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
9 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
9 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI