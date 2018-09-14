Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkii'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan; 155 söndürme işçisi ve 150 destek elemanıyla karadan yangına müdahale edildi.

YANGIN SABAH KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

DHA'nın haberine göre söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yörede yaşayanlar da destek verdi. Bu sabah kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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