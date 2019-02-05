Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Edrem 9 günden bu yana sürdürdüğü 'Adalet orucu'nu sona erdirdi. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, cezaevinde bulunan Eren Erdem'i ziyaret edip, eylemini sonlandırmasını istemişlerdi.

KILIÇDAROĞLU DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında "Adalet orucu tutuyor. Parti Meclisi olarak karar aldık, kendisine çağrıda bulunduk. Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Bedenini korumak zorundasın. Osman Kavala 462 gündür yatıyor. Nedenini de bilen yok. Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Bütün o masum insanların hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağım" diye konuşmuştu.