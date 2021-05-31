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HaberlerGündem3. SayfaKARA HABER! Son dakika: Adıyaman'da 9 gündür kayıp genç ölü bulundu
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9 gündür kayıp genç boş arazide ölü bulundu

Adıyaman'da, 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. (21),gece saatlerinde kaybolduğu beldeye 7 kilometre mesafedeki boş arazide çobanlar tarafından ölü bulundu

KARA HABER! Son dakika: Adıyaman'da 9 gündür kayıp genç ölü bulundu
DHA

Adıyaman'da, 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. (21),boş arazide ağaca asılı halde ölü bulundu.

Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali E., 21 Mayıs'ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Yakınları ulaşamayınca kayıp başvurusu yaptığı Ali E.'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, belde ve çevresinde arama çalışması başlattı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sürerken, dün gece beldeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda çobanlar ağaca asılı bir kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde asılı halde bulunan kişinin 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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