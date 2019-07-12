Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Mehmet Yılmaz başkanlığında toplanan HSK 2. Dairesi, hakkında FETÖ ile iltisaklı olduklarına dair bilgilere ulaşılan yargı mensuplarının durumunu değerlendirdi. Daire, hakkında FETÖ şüphesi bulunan 25 hakim ve savcıdan 9’unun haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Söz konusu isimler bu karar uyarınca 3 ay süreyle görevden el çektirilecek. HSK 2. Dairesi soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddiaları somut bulursa söz konusu isimlerinden meslekten ihracına karar verebilecek.

HSK BAŞKAN VEKİLİ'NDEN AÇIKLAMA

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "HSK Genel Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak, FETÖ terör örgütüne iltisak, irtibat ve münasebetlerinin bulunduğu kanaatine ulaşılan 9 ilk derece hakim ve savcısı HSK 2. Dairesi'nin bugünkü olağanüstü toplantısında 2802 sayılı 77'inci maddesi uyarınca görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" dedi.