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HaberlerSağlık9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Corona virüs vaka sayısı Türkiye son durum! Koronavirüs güncel vak
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9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Corona virüs vaka sayısı Türkiye son durum! Koronavirüs güncel vaka sayısı

Türkiye'de güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını Sağlık Bakanlığı açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Haziran 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte haberin detayları...

9 Haziran Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 171.121'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.711 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 9 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 9 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK." dedi

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

ABD'DE KOVİD-19 KAYNAKLI VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD'yi, 691 bin 962 vakayla Brezilya, 476 bin 658 vakayla vakayla Rusya ve 288 bin 630 vakayla İspanya izliyor.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 300 bine yaklaşırken 761 binden fazla kişi iyileşti.

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