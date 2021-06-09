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HaberlerSağlık
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9 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.300.236'ye yükseldi. 48.341 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

9 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

8 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

8 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 86 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 609 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 314’a yükseldi. Toplamda 55 milyon 899 bin 143 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 527 testten 6 bin 609 yeni vaka sayısı, 557 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 300 bin 236 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 173 bin 186’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 44 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 180 milyonu geçti.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 572 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 756 bine, iyileşenlerin sayısı 157 milyon 909 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 228 bini, Hindistan'da 29 milyon 84 bini, Brezilya'da 16 milyon 985 bini ve Fransa'da 5 milyon 713 bini geçti.

ABD'de, aşılama kampanyasının hız kesmesinin Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini zora soktuğu belirtildi.

Hindistan'da Ulusal Çocukların Haklarını Koruma Komisyonu, ülkede salgının yoğun yaşandığı 1 Nisan 2020 ile 5 Haziran 2021 arasında yaklaşık 30 bin çocuğun bakıma muhtaç hale geldiğini bildirdi.

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi.

Belçika Sağlık Bakanlığı, 16-17 yaş grubundaki gençlerin temmuz ayında aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Bangladeş'te hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde uygulanan kapanma tedbirlerinin 16 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, haziran ayında 500 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacağı bildirildi.

Nepal'de Çin’den gelen 1 milyon doz aşı ile ülke genelinde aşılama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçlarının, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacağı açıklandı.

İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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