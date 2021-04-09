Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 9 Nisan Diyanet Adana Cuma namaz saati ve Adana haftalık namaz vakitleri
9 NİSAN 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ
9 Nisan 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:45
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Nisan 2021 Cuma
|04:43
|06:06
|12:45
|16:23
|19:15
|20:32
|10 Nisan 2021 Cumartesi
|04:41
|06:05
|12:45
|16:23
|19:16
|20:33
|11 Nisan 2021 Pazar
|04:40
|06:03
|12:45
|16:23
|19:16
|20:35
|12 Nisan 2021 Pazartesi
|04:38
|06:02
|12:45
|16:23
|19:17
|20:36
|13 Nisan 2021 Salı
|04:36
|06:00
|12:44
|16:23
|19:18
|20:37
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:35
|05:59
|12:44
|16:24
|19:19
|20:38
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:33
|05:58
|12:44
|16:24
|19:20
|20:39
AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 159-160; Mevvâk, et-Tâc, II, 520; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Kâsânî, Bedâî’, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-209). Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.
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