"9 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sipahi, Belalı Tanık 2, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, MasterChef Türkiye, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma gibi yapımların ardından izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 9 Ocak 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.