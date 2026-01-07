9 şehirdeki 11 okuldaki öğrenciler dijital dünyayla buluştu

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sadece bir bağış projesine değil, teknolojinin sürdürülebilir dönüşümüne odaklanan bir iyilik hareketine imza attı. “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olan proje kapsamında; atıl durumdaki bilgisayarlar, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından öğrencilerin kullanımına sunuldu.

FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENİYOR

Projenin merkezinde yer alan döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda, KKB bünyesindeki kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, titizlikle incelenerek donanım ve yazılım olarak tamamen yenilendi. Adeta ilk günkü performansına kavuşturulan cihazlar, sivil toplum kuruluşları ve KKB çalışanlarının önerileriyle belirlenen ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıldı.

9 farklı şehirdeki 11 okulda hayata geçen bu çalışma, toplamda 3.000’den fazla öğrencinin dijital dünyayla arasındaki mesafeyi kısalttı. Proje kapsamında sadece teknolojik erişimle yetinilmedi; eğitimde fırsat eşitliğine bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin bilgiye erişimini desteklemek amacıyla anaokulundan liseye kadar her yaş grubuna hitap eden yaklaşık 2000 adet kitap da okul kütüphanelerine kazandırıldı.