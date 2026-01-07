Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.105,99 %0,68
        DOLAR 43,0498 %0,04
        EURO 50,3241 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.162,50 %-0,88
        FAİZ 36,62 %0,22
        GÜMÜŞ GRAM 109,64 %-2,52
        BITCOIN 92.027,00 %-1,28
        GBP/TRY 58,1171 %-0,03
        EUR/USD 1,1682 %-0,06
        BRENT 60,55 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 10.075,68 %-0,88
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 9 şehirdeki 11 okuldaki öğrenciler dijital dünyayla buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        9 şehirdeki 11 okuldaki öğrenciler dijital dünyayla buluştu

        Kredi Kayıt Bürosu (KKB), döngüsel ekonomi modelini odağına alan yeni sosyal sorumluluk projesiyle, teknolojik kaynaklarını eğitimde fırsat eşitliği için seferber etti. Envanterindeki bilgisayarları "sıfır kondisyonuna" getirerek yenileyen KKB, 9 şehirdeki 11 okulda 3 bini aşkın öğrenciye dijital dünyayla buluşma imkânı sağlarken; çalışanlarının gönüllü katılımıyla projeyi bir deneyim paylaşımına dönüştürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi Kayıt Bürosu'ndan eğitime destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sadece bir bağış projesine değil, teknolojinin sürdürülebilir dönüşümüne odaklanan bir iyilik hareketine imza attı. “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olan proje kapsamında; atıl durumdaki bilgisayarlar, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından öğrencilerin kullanımına sunuldu.

        FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENİYOR

        Projenin merkezinde yer alan döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda, KKB bünyesindeki kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, titizlikle incelenerek donanım ve yazılım olarak tamamen yenilendi. Adeta ilk günkü performansına kavuşturulan cihazlar, sivil toplum kuruluşları ve KKB çalışanlarının önerileriyle belirlenen ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıldı.

        REKLAM

        9 farklı şehirdeki 11 okulda hayata geçen bu çalışma, toplamda 3.000’den fazla öğrencinin dijital dünyayla arasındaki mesafeyi kısalttı. Proje kapsamında sadece teknolojik erişimle yetinilmedi; eğitimde fırsat eşitliğine bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin bilgiye erişimini desteklemek amacıyla anaokulundan liseye kadar her yaş grubuna hitap eden yaklaşık 2000 adet kitap da okul kütüphanelerine kazandırıldı.

        GÖNÜLLÜLÜK SAHADA DENEYİME DÖNÜŞTÜ

        KKB çalışanları, projenin saha çalışmasında aktif rol aldı. 27 kişilik gönüllü ekip, 9 şehirde bilgisayarları okullara bizzat teslim ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında gerçekleşen sohbetlerde; dijital dünya, geleceğin meslekleri ve teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Bu etkileşim, projenin sadece bir ekipman desteği değil, aynı zamanda bir kurumsal gönüllülük ve mentorluk köprüsü olmasını sağladı.

        “AMACIMIZ GELECEĞE DEĞER KATMAK”

        Projenin etkisini değerlendiren KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, şunları söyledi:

        “Kredi Kayıt Bürosu olarak, kaynaklarımızı yeniden değerlendirerek toplumsal faydaya dönüştürmek temel önceliğimiz. Döngüsel ekonomi modelini odağımıza aldığımız bu projeyle, envanterimizdeki bilgisayarları uzman ekiplerimizle yenileyerek, eğitimde fırsat eşitliği için yeniden hayat verdik. Yalnızca okullara değil, ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına da bilgisayar desteği sağladık. Ancak projemizin gerçek değeri sadece teknolojik destekle sınırlı değil. 27 gönüllü çalışma arkadaşımızın sahada öğrencilerle kurduğu o eşsiz bağ bizim için çok kıymetli. Öğrencilerin teknolojiye dair meraklı sorularını yanıtlamanın ve onların gelecek hayallerine dokunmanın, sosyal sorumluluk vizyonumuzun en önemli çıktısı olduğuna inanıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da asansör faciası: 1 ölü

        Şanlıurfa'da oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında bindiği asansörün boşluğuna düşerek zemine çakılan servis şoförü hayatını kaybetti. (IHA)

        #Kredi Kayıt Bürosu
        #kkb
        #sosyal sorumluluk projesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"