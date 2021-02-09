Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

9 Şubat İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ AÇIKLADI! İSKİ son dakika su kesintisi

İstanbullular, İSKİ resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan İSKİ son dakika su kesintisi duyurularını araştırıyor. 9 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, İSKİ tarafından İstanbullularla paylaşılıyor. Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi duyuruları ve İstanbul'da barajlarının doluluk oranları... İSKİ su kesintisi duyuruları son dakika

9 Şubat İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ AÇIKLADI! İSKİ son dakika su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İstanbullular, 8 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularını internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir, Çatalca, Bağcılar, Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte 9 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İnceğiz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
GÜNDEMİstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
Korkunç kazada Susurluk eski başkanının oğlu öldü
GÜNDEMKorkunç kazada eski başkanın oğlu öldü
Son dakika! Meral Akşener'den Boğaziçi ve Ayşe Buğra eleştirisi - Haber
GÜNDEMAkşener'den Boğaziçi ve Ayşe Buğra eleştirisi
Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 9 Şubat AFAD - Kandilli son depremler
GÜNDEMSon depremler listesi 9 Şubat!
Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? MEB açıkladı
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 9 Şubat 2021 Marketlerin çalışma saatleri
GÜNDEMMarketler bugün kaça kadar açık?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı: 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi, seyahat edebilir mi?
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?