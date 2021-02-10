Survivor'ın son bölümünde; Gönüllüler takımı içerisinde tartışmaların dozu yükseldi. Erkek yarışmacılar Dora ve Baran'ın performansının düşük olması nedeniyle tepki gösterirken, Ayşe ve Aleyna, Hanzade'nin sayı alamaması nedeniyle takım arkadaşlarının elenmesi gerektiğini dile getirdi. Hanzade ise parkurlarda çok zorlandığını söyleyerek ağladı. Gönüllüler takımından Hanzade, Ünlüler takımından da Doğan eleme adayı olmuştu. İki isim daha belirlendi. Peki 9 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması açıklandı. İşte Survivor'ın son bölüm özeti...