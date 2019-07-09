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9 Temmuz Hadi ipucu 20.30: Türkiye'de 1976 yılında klibi çekilen ilk şarkı hangi gruba aittir? Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 9 Temmuz sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam 20.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, " Türkiye'de 1976 yılında klibi çekilen ilk şarkı hangi gruba aittir? " oldu. Hadiciler, Hadi 20.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 9 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 9 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Türkiye'de 1976 yılında klibi çekilen ilk şarkı hangi gruba aittir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 9 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 9 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 9 TEMMUZ CEVABI: MFÖ

Türkiye’nin en önemli ve köklü grubu olan MFÖ, müzik dünyamıza tümüyle kendilerine ait söz ve bestelerden oluşan albümleri, yurtiçi ve yurtdışı konserleri ve aldıkları sayısız ödüller ve getirmiş oldukları yeniliklerle pop müzik tarihinin simgesi olmuşlardır.

1966 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in tanışmaları ile başlayan beraberlik 1971 yılında ikilinin çıkardıkları “Türküz Türkü Çağırırız” adlı albümle devam etmiş ve aynı yıl Özkan Uğur’un da katılması ile “MFÖ” nün 36 yılı aşan birlikteliklerinin ilk temeli atılmıştır. 1970 ‘li yılların ortalarında “İpucu 5” lisi olarak çıkardıkları “Heyecanlı Çok Heyecanlıyım” adlı parça ile Türkiye’de yapılmış ilk klip çalışmasını gerçekleştirmişlerdir.

9 Temmuz Hadi ipucu 20.30: Türkiye'de 1976 yılında klibi çekilen ilk şarkı hangi gruba aittir? Hadi ipucu sorusu ve cevabı

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