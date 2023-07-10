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        Gözler güncel reyting sonuçlarında! 9 Temmuz AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 9 Temmuz Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere ve Yaz Şarkısı gibi yapımlar sıralamada ilk ona yerleşti. İşte 9 Temmuz reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 08:35
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        9 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere ve Yaz Şarkısı gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        9 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        9 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        9 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
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