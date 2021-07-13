"9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması" başvuruları başladı

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SETEM'den yapılan açıklamaya göre, bireysel katılıma açık olan "9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması"na gönderilen eserlerin herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi 10 Ağustos olan yarışmaya, çevrim içi olarak "https://www.setemakademi.com" internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Festivalin duyurulması ve tanıtımında önemli katkı sağlayacak afişin sahibine, 3 bin lira ödül verilecek.​​​​​​​