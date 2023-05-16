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Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki Berat, traktörün altında can verdi
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Babasıyla tarlaya giden 9 yaşındaki Berat'ın kahreden sonu!

Sakarya'da, babasının kullandığı traktör üzerinde tarlaya giden 9 yaşındaki Berat Emir, düşerek aracın altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün okula gelmeyen arkadaşlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşayan 3-C sınıfı öğretmeni ve öğrencileri, Berat Emir'in boş kalan sırasına çiçek bıraktı

9 yaşındaki Berat, traktörün altında can verdi
AA

Sakarya'da üzerinden düştüğü traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ferizli ilçesi Karadiken Mahallesi'nde dün babasıyla tarlaya giden Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Berat Emir A., hareket halindeki traktörden düşerek aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI GELMEYİNCE ÖĞRENDİ

Bu arada bugün okula gelmeyen arkadaşlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşayan 3-C sınıfı öğretmeni ve öğrencileri, Berat Emir'in boş kalan sırasına çiçek bıraktı.

Okul müdürü Sedat Çaylak, Berat Emir'in başarılı ve arkadaşları tarafından sevilen öğrenci olduğunu belirterek, "Trafik kazasında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştır. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

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