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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki Muhammet'ten kötü haber | Son dakika haberleri

        9 yaşındaki Muhammet'ten kötü haber

        Erzurum'da 9 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutmak için dereye girince akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:56
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        9 yaşındaki Muhammet'ten kötü haber
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        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutmak için dereye giren çocuk hayatını kaybetti.

        Yılanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ünlü (9), balık tutmak için arkadaşıyla birlikte dereye girdi.

        Akıntıya kapılan Ünlü, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Erzurum AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan Ünlü'nün cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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