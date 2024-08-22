9 yaşındaki Muhammet'ten kötü haber
Erzurum'da 9 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutmak için dereye girince akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutmak için dereye giren çocuk hayatını kaybetti.
Yılanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ünlü (9), balık tutmak için arkadaşıyla birlikte dereye girdi.
Akıntıya kapılan Ünlü, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Erzurum AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan Ünlü'nün cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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