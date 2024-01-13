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        Haberler Sağlık 9 yıl hasret kaldığı suyu, nakil sonrası kana kana içti

        9 yıl hasret kaldığı suyu, nakil sonrası kana kana içti

        Antalya'da böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıl diyaliz tedavisi gören Hasan Alpar (44), beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin böbreğiyle sağlığına kavuştu. Alpar, "9 yıldır suya hasret kaldım. Organ nakli sayesinde çok güzel su içebiliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:44
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        9 yıldır su içmiyordu!
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        Mardin'de yaşayan Hasan Alpar, 2005 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'ne gelerek, idrar kanallarındaki kist nedeniyle 3 ay tedavi gördü. Bu dönemde şeker hastalığına yakalanan Alpar, 2015 yılında böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Hasan Alpar, AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde böbrek nakli için sıraya girdi. Antalya'ya yerleşen ve 9 yıl diyaliz tedavisi gören Alpar, uyumlu organ çıkmasıyla böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.

        "YILLARDIR O TELEFONU BEKLİYORDUM"

        Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Hasan Alpar, "2018'de böbrek çıkmıştı. Hemen Akdeniz Üniversitesi'ne geldim. Bana uyumlu olmayınca başkasına nakil yapıldı. Diyalizde çok zorluk çekiyordum. Kendimde değildim. Sık sık düşüp bayılıyordum. Geçen gün diyalizden geldikten sonra Akdeniz Üniversitesi'nden telefon geldi. 'Uygun böbrek çıktı' haberini alınca hemen buraya geldim. Beni ameliyata aldılar, nakil yaptılar. Allah'a çok şükür iyiyim. Yıllardır o telefonu bekliyordum. Çok şükür her şey yolunda" dedi.

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        "ORGAN BAĞIŞIYLA HAYAT KURTULUYOR"

        Ailesinden uyumlu donör çıkmadığı için kadavradan nakil yapıldığını anlatan Hasan Alpar, "Bana '1-2 yıl tedavi görürsün, diğer böbreğini de kaybedersin' demişlerdi. Ben de kimsenin canını yakmak istemedim. 7 gün önce kadavradan nakil yapıldı. Böbreğini bağışlayan kişinin ailesine çok teşekkür ederim, Allah rahmet eylesin. Biz bağışçı aileyle de tanışmak istiyoruz. Bağış yapan 22 yaşındaymış. Allah ondan razı olsun. Organ bağışıyla hayat kurtuluyor" diye konuştu.

        "9 YILDIR SU İÇMİYORUM"

        Böbrek rahatsızlığı nedeniyle yıllardır su içemediğini vurgulayan Hasan Alpar, "9 yıldır suya hasret kaldım. 9 yıldır su içmiyorum. Allah'a çok şükür suya kavuştum. Organ nakli sayesinde, nakil olduğumdan beri çok güzel su içebiliyorum" dedi.

        AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Organ Nakil Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, Hasan Alpar'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Hastamız geçen hafta kadavradan böbrek nakli oldu. Hasan bey organ bağışının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Hasta suyunu içebiliyor, rahat hareket edebiliyor. Bir süre sonra normal yaşamına dönebilecek" ifadelerini kullandı.

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        25 BİNİN ÜZERİNDE HASTA BÖBREK BEKLİYOR

        Türkiye'de 25 bin 500 hastanın böbrek beklediğini açıklayan Nilgün Bilal, "Bu insanların yakınları organ bağışçısı olmayan, uygun vericisi olmayan, sadece kadavradan bağış yapacak kişilerin umuduyla yaşıyor. Bizim merkezimizde 1500'e yakın hasta böbrek nakli bekliyor. Bir bağışın uzantısıyla bir hastanın yaşamı değişiyor. Tüm Türkiye ve merkezimiz olarak bütün bu nakilleri yapabilecek güçteyiz. Donanımlı ekibe ve personele sahibiz. Bekleyen hastamız da çok ama ülke olarak tek eksiğimiz yeterli organ bağışı olmaması. Vefat eden insanların, zaten kaybedilmiş yaşamların kazanca dönüşmesine ihtiyacımız var" dedi.

        "İYİLİK HAREKETİYLE DAHA ÇOK ORGAN BAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR"

        Hasan Alpar´ın 9 yıl önce böbrek yetmezliğine girdiği an, diyalize girdiğinde, hayatının birden yönü değişen, sadece makinelere bağımlı olan, su dahi içemeyen bir hasta konumuna geldiğini söyleyen Öğr. Gör. Nilgün Bilal, "Böyle bir hastanın normal yaşama dönmesi kendisi ve ailesi için son derece önemli. Bu nedenle hastamız gibi binlerce hastanın hayata dönebilmesi için ülke olarak iyilik hareketine ihtiyacımız var. Daha çok organ bağışına ihtiyacımız var" diye konuştu.

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