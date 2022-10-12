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90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek?

90 bin taşerona kadro konusunda gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alımıyla ilgili olarak müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. Bakan Bilgin çalışmalarda sona gelindiğini açıklamıştı. İşte 90 bin taşerona kadro ile ilgili detaylar...

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  • 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, şartları neler? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve taşeron işçi kadroya nasıl geçer?

    90 bin taşeron işçinin kadroya alımıyla ilgili son durum gündemdeki yerini koruyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya alımıyla alakalı çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Açıklamaların ardından "90 bin taşeron ne zaman kadroya alınacak?" sorusu araması sıklaştı. İşte 90 bin taşeron işçinin kadroya alımıyla ilgili ayrıntılar...
  • 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, şartları neler? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve taşeron işçi kadroya nasıl geçer?

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
  • 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, şartları neler? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve taşeron işçi kadroya nasıl geçer?

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu. 

    Bu bilgiler doğrultusunda ; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.
  • 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, şartları neler? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve taşeron işçi kadroya nasıl geçer?

    DAHA ÖNCE NE SÖYLENMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi…

     

    Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu. 

     

    Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.
  • 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, şartları neler? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve taşeron işçi kadroya nasıl geçer?

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.
  • 90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, şartları neler? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor ve taşeron işçi kadroya nasıl geçer?

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