Alınan bilgiye göre, Kayseri’nde çelik kapı üzerine faaliyet yürüten bir işyerinden sahte ehliyet kullanılarak hazırlanan evraklarla birlikte toplam piyasa değeri 90 bin lira olan 96 adet çelik kapı dolandırıcılık yöntemiyle alındı.Daha sonra şüpheliler, aldıkları 90 kapıyı dolandırıcılıkla bağlantısı olmayan bir nakliye aracına vererek Elazığ'da bir depoya göndermek istedi.

Dolandırıcılıktan bilgisi olan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen aracı Malatya yolunda durdurarak kapıları ele geçirdi.

İHA'nın haberine göre, kapıların ele geçmesi sonrasında operasyonu genişleten polis sahte ehliyet kullanarak dolandırıcılık yapan Y.K. ile birlikte B.Ü. ve F.G'yi il dışında yakaladı.

Elazığ'a getirilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve B.Ü. tutuklanırken F.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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