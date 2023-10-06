Haberler Magazin 90'lı yılların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz'in son hali gündem oldu!

90'lı yılların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz'in son hali gündem oldu! 90'lı yıllarda Türkiye'deki birçok ajansı peşinden koşturan manken Merve İldeniz, yıllar sonraki değişimiyle gündem oldu. Şimdilerde 55 yaşında olan İldeniz'in son hali yine göz kamaştırdı. Habertürk Giriş: 06.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:09 facebook

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Bir dönemin en çok kazanan ve en çok tercih edilen mankenlerinden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonraki değişimiyle magazin gündeminde adından söz ettirdi. Şimdilerde 55 yaşında olan ismin halen aynı güzellikte olması şaşırttı.

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Uzun bir süredir İstanbul dışında yaşayan ve Bodrum'da kendi bahçesinde yetiştirdiği sebzeler, meyvelerle ilgilenen Merve İldeniz, yıllar sonra Habertürk'ten Aytekin Teker'e röportaj vermişti.