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Haberler Gündem 91 istasyonlu Matematik Müzesi Rize'de açıldı
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350 oyundan oluşan 91 istasyonlu Matematik Müzesi Rize’de hizmete girdi

Merkezi Aydın’da bulunan Proje Adası Eğitim Hizmetleri tarafından Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine matematik müzesi kazandırmak amacıyla tasarlanan 91 istasyon ve 350 oyundan oluşturulan müze Rize'de de açıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Bu proje ile matematik günlük yaşam ile bağ kurulan keyifli bir ders haline gelecek" dedi

91 istasyonlu Matematik Müzesi Rize'de açıldı
İHA

Aydın'da Proje Adası Eğitim Hizmetleri tarafından Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine matematik müzesi kazandırmak amacıyla hazırlanan 91 istasyonlu Matematik Müzesi Rize'de görücüye çıktı.

Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol tarafından tasarlanan Karadeniz'in Matematik Merkezi, Rize Valisi Kemal Çeber'in katılımı ile Fatma-Nuri Bilim ve Sanat Merkezi hizmete girdi.

VALİ ÇEBER İSTASYONLARI TEK TEK İNCELEDİ

İstasyonları tek tek ziyaret edip oyunları inceleyen Rize Valisi Kemal Çeber, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu proje ile matematiği sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıkararak yeni bir yaklaşım ile tüm öğrencilerin keyifle yapabildikleri, günlük yaşam ile bağ kurdukları bir ders haline getirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

"DERS DEĞİL HAYATIN BİR GERÇEĞİ OLARAK GÖRÜYÜRUZ"

Projenin yardımseverlerinden Hidayet Toptan ise, "Matematiği sadece bir ders değil hayatın bir gerçeği olarak görüyoruz. 'Bir öğrenci bile kazansak bizim için kardır' diye başladığımız bu projede istiyoruz ki sadece Rize'den değil çevre illerden öğrenciler de faydalansın" dedi.

"HEDEFİMİZ TÜM TÜRKİYE'YE KAZANDIRMAK"

Merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye'de matematik müzeleri, matematik merkezleri, matematik oyun atölyeleri, matematik oyun parkları kuran Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç yaptıkları bu çalışmalarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Matematik Seferberliği'ne katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bu konuda ekibimiz ile geceyi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hedefimiz tüm Türkiye'deki il ve ilçelere Matematik Merkezi kazandırmak" diyen Kılıç, bu proje ile herkesi matematiği sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Açılışa Vali Kemal Çeber'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Matematik Merkezi sponsoru Toptan Ailesi, kurum ve daire amirleri de katıldı.

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