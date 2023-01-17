91 istasyonlu Matematik Müzesi Rize'de açıldı

İHA

Aydın'da Proje Adası Eğitim Hizmetleri tarafından Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine matematik müzesi kazandırmak amacıyla hazırlanan 91 istasyonlu Matematik Müzesi Rize'de görücüye çıktı. Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol tarafından tasarlanan Karadeniz'in Matematik Merkezi, Rize Valisi Kemal Çeber'in katılımı ile Fatma-Nuri Bilim ve Sanat Merkezi hizmete girdi.

VALİ ÇEBER İSTASYONLARI TEK TEK İNCELEDİ İstasyonları tek tek ziyaret edip oyunları inceleyen Rize Valisi Kemal Çeber, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu proje ile matematiği sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıkararak yeni bir yaklaşım ile tüm öğrencilerin keyifle yapabildikleri, günlük yaşam ile bağ kurdukları bir ders haline getirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

"DERS DEĞİL HAYATIN BİR GERÇEĞİ OLARAK GÖRÜYÜRUZ" Projenin yardımseverlerinden Hidayet Toptan ise, "Matematiği sadece bir ders değil hayatın bir gerçeği olarak görüyoruz. 'Bir öğrenci bile kazansak bizim için kardır' diye başladığımız bu projede istiyoruz ki sadece Rize'den değil çevre illerden öğrenciler de faydalansın" dedi.