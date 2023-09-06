91 yaşındaki çiftçi, topraktan kopamıyor

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Çocuklarının hepsinin üniversite mezunu olduğunu anlatan Duygulu, "Hepsinin tahsili benden yüksek. Evlatlarım üniversitede okudular, iş sahibi oldular, düğünlerini yaptım. Bu toprak sayesinde hepsini okuttum. Toprağı işlersen toprak emeğe saygısızlık yapmaz, hakkını verir" dedi.

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Yaşı ilerlediği için eskisi gibi bağ evinde uzun süre kalamadığını ancak topraktan da kopamadığını dile getiren Duygulu, "Çocuklarım buraya getirirlerse, burada dünyanın en mutlu insanı olurum. 2 gündür buradayım, toparlandım. Çocuklarım da burada; onlara da öğrettim her şeyi, her şeyi yapıyorlar.