Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 91 yaşındaki çiftçi, topraktan kopamıyor

        91 yaşındaki çiftçi, topraktan kopamıyor

        Manisa'da yaşayan 91 yaşındaki çiftçi Naci Duygulu, öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra başladığı bağcılıktan kopamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Manisa'nın Muradiye Mahallesi sakinlerinden 91 yaşındaki çiftçi Naci Duygulu, 1936'da annesini, 1941'de babasını yitirdi.

        2

        Çocuk yaşta öksüz ve yetim kalan Duygulu, yakınlarının ve çevresinin desteğiyle o dönemki köy enstitülerinde öğrenimini tamamladıktan sonra 46 yaşına kadar öğretmenlik yaptı.

        3

        Duygulu, 46 yaşında emekli olduktan sonra babasından ve eşinin ailesinden miras kalan bağlarda üzüm üretmeye karar verdi.

        4

        Manisa'da yarım asra yakındır kuru üzüm üreten Duygulu, bu sayede 5 çocuğunu okuttu; Duygulu'nun çocuklarından biri doktor, ikisi öğretmen, biri akademisyen ve biri de muhasebeci oldu.

        5

        Üzüm bağının tüm işleriyle ilgilenen Duygulu, azmiyle genç çiftçilere örnek oluyor.

        6

        "TOPRAK EMEĞE SAYGISIZLIK YAPMAZ, HAKKINI VERİR"

        Naci Duygulu, emekli olduktan sonra Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi yakınlarındaki bağ evine yerleştiğini, vaktinin büyük çoğunluğunu burada geçirdiğini söyledi.

        7

        Çocuklarının hepsinin üniversite mezunu olduğunu anlatan Duygulu, "Hepsinin tahsili benden yüksek. Evlatlarım üniversitede okudular, iş sahibi oldular, düğünlerini yaptım. Bu toprak sayesinde hepsini okuttum. Toprağı işlersen toprak emeğe saygısızlık yapmaz, hakkını verir" dedi.

        8

        Yaşı ilerlediği için eskisi gibi bağ evinde uzun süre kalamadığını ancak topraktan da kopamadığını dile getiren Duygulu, "Çocuklarım buraya getirirlerse, burada dünyanın en mutlu insanı olurum. 2 gündür buradayım, toparlandım. Çocuklarım da burada; onlara da öğrettim her şeyi, her şeyi yapıyorlar.

        9

        Bağın her işini biliyorum. Budaması, sürmesi, ilaç atmasını, üzüm sermesini biliyorum. Beni bu yaşta halen çalışırken görenler yaşımı duyduğunda inanamıyor. Gerçek yaşı söyleyince nasıl yaşadın bu kadar diye soruyorlar. Ben de yaptığın işi zevk alarak yapacaksın diyorum" diye konuştu.

        10
        11
        12
        13
        14
        #91 yaşındaki çiftçi
        #Manisalı çiftçi
        #haberler
        #Naci Duygulu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!